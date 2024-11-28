Европарламент настаивает на новых санкциях против России

Депутаты Европейского парламента предложили ввести новый 15-й пакет санкций против России, охватывающий ключевые отрасли экономики. Об этом говорится в резолюции на сайте ЕП. Они настаивают на расширении санкций в металлургическом, атомном, химическом и банковском секторах, а также в отношении определенных видов продукции.
«Европарламент призывает Совет ЕС… к дальнейшим санкциям против секторов, имеющих особое экономическое значение для России (металлургический, атомный, химический, сельскохозяйственный и банковский), а также против алюминия, стальной продукции, урана, титана и никеля», — указывается в документе. Кроме того, обсуждается возможность установления полного эмбарго на импорт в ЕС российского ископаемого топлива и СПГ
Также депутаты выступили с предложением о пересмотре текущей продолжительности санкций, предлагая увеличить их срок с шести месяцев до трех лет. Меры имеют цель усилить долгосрочное воздействие на экономику России в ответ на продолжающиеся международные напряженности.
В четверг, 28 ноября, во время пленарного заседания в Страсбурге состоится голосование Европарламента по новой резолюции, поддерживающей Украину. Резолюции, принимаемые Европарламентом по вопросам внешней политики, имеют советующий характер и не являются обязательными к исполнению для органов Европейского союза или его член-государств.
Ранее США предложили ЕС наложить эмбарго на импорт палладия и титана из России, которые являются неотъемлемыми компонентами для важнейших секторов промышленности. Импорт российского металла играет ключевую роль для европейской авиационной и ядерной промышленности, а также необходим для изготовления полупроводников и автомобильных катализаторов.
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