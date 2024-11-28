Франция пришла в бешенство из-за риска быть исключенной из переговоров по Украине

Economist: Париж боится, что переговоры по Украине станут делом только РФ и США
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В окружении президента Франции Эммануэля Макрона боятся, что Европа будет исключена из переговоров по Украине
В окружении президента Франции Эммануэля Макрона боятся, что Европа будет исключена из переговоров по Украине Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Франция выразила обеспокоенность по поводу возможного исключения Европы и Киева из переговоров по урегулированию ситуации на Украине. В Париже опасаются, что переговоры станут делом только России и США, сообщили французские СМИ.

«Советники президента Франции Эммануэля Макрона обеспокоены тем, что дипломатия станет американо-российским делом, а Украина и Европа будут оставлены в стороне», — привели Economist слова дипломата из Восточной Европы. По его словам, Европа и не должна спорить с избранным президентом США Дональдом Трампом о завершении российско-украинского конфликта. 

Ранее будущий советник Трампа по нацбезопасности Майк Уолц по урегулированию конфликта между Россией и Украиной. Американские СМИ передают, что речь идет о прекращении огня на ранней стадии переговоров, сообщает 360.ru.

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Франция выразила обеспокоенность по поводу возможного исключения Европы и Киева из переговоров по урегулированию ситуации на Украине. В Париже опасаются, что переговоры станут делом только России и США, сообщили французские СМИ. «Советники президента Франции Эммануэля Макрона обеспокоены тем, что дипломатия станет американо-российским делом, а Украина и Европа будут оставлены в стороне», — привели Economist слова дипломата из Восточной Европы. По его словам, Европа и не должна спорить с избранным президентом США Дональдом Трампом о завершении российско-украинского конфликта.  Ранее будущий советник Трампа по нацбезопасности Майк Уолц по урегулированию конфликта между Россией и Украиной. Американские СМИ передают, что речь идет о прекращении огня на ранней стадии переговоров, сообщает 360.ru.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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