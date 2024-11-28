Франция пришла в бешенство из-за риска быть исключенной из переговоров по Украине

Франция выразила обеспокоенность по поводу возможного исключения Европы и Киева из переговоров по урегулированию ситуации на Украине. В Париже опасаются, что переговоры станут делом только России и США, сообщили французские СМИ.
«Советники президента Франции Эммануэля Макрона обеспокоены тем, что дипломатия станет американо-российским делом, а Украина и Европа будут оставлены в стороне», — привели Economist слова дипломата из Восточной Европы. По его словам, Европа и не должна спорить с избранным президентом США Дональдом Трампом о завершении российско-украинского конфликта.
Ранее будущий советник Трампа по нацбезопасности Майк Уолц по урегулированию конфликта между Россией и Украиной. Американские СМИ передают, что речь идет о прекращении огня на ранней стадии переговоров, сообщает 360.ru.
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