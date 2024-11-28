Мосбиржа возобновляет торги

«Мосбиржа» планирует возобновить утренние торги на срочном рынке
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Мосбиржа планирует возобновить утренние торги, но точного решения еще нет
Мосбиржа планирует возобновить утренние торги, но точного решения еще нет Фото:

«Московская биржа» планирует возобновить утреннюю сессию на срочном рынке в начале 2025 года с 7:00 по Москве. Об этом сообщила управляющий директор рынка деривативов биржи Мария Патрикеева.

«В соответствии с запросами участников торгов и их клиентов 'Московская биржа' планирует в начале 2025 года возобновить утреннюю сессию на срочном рынке с 7 утра», — заявила Патрикеева в интервью «Интерфакс». Она добавила, что окончательное решение о времени проведения торгов еще не принято. Вероятно, они состоятся в январе.

На текущий момент торги на срочном рынке проводятся с 10:00 до 23:50 по московскому времени. Ранее «Мосбиржа» уже проводила утренние торги с 7:00, начав их в марте 2021 года, но в феврале 2022 года было принято решение о приостановке этой сессии. В сентябре 2022 года утренняя сессия была вновь возобновлена, однако начало ее было перенесено на 9:00.

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«Московская биржа» планирует возобновить утреннюю сессию на срочном рынке в начале 2025 года с 7:00 по Москве. Об этом сообщила управляющий директор рынка деривативов биржи Мария Патрикеева. «В соответствии с запросами участников торгов и их клиентов 'Московская биржа' планирует в начале 2025 года возобновить утреннюю сессию на срочном рынке с 7 утра», — заявила Патрикеева в интервью «Интерфакс». Она добавила, что окончательное решение о времени проведения торгов еще не принято. Вероятно, они состоятся в январе. На текущий момент торги на срочном рынке проводятся с 10:00 до 23:50 по московскому времени. Ранее «Мосбиржа» уже проводила утренние торги с 7:00, начав их в марте 2021 года, но в феврале 2022 года было принято решение о приостановке этой сессии. В сентябре 2022 года утренняя сессия была вновь возобновлена, однако начало ее было перенесено на 9:00.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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