Командующий ВС Нидерландов жестко высказался против отправки истребителей F-16 на Украину

Командующий вооруженными силами Нидерландов Онно Эйхельсхейм заявил, что поставки шведских и французских истребителей на Украину нецелесообразны на текущий момент. Он указал на необходимый баланс в данной ситуации.
«Предоставление французских и шведских истребителей... не имеет для меня смысла», — подчеркнул Онно Эйхельсхейм в интервью изданию Breaking Defense. Он указал, что у украинских военных уже есть достаточно истребителей типа F-16, что делает дополнительные поставки излишними на данный момент.
Командующий также отметил, что Украина столкнется с проблемой нехватки пилотов, если будет получать больше истребителей, чем может обеспечить квалифицированными летчиками. Он добавил, что ситуация требует баланса.
Ранее стало известно, что в новой резолюции, направленной на поддержку правительства Киева, члены Европейского парламента планируют призвать государства-члены Европейского союза к усилению военной помощи Украине. Это включает в себя расширение поставок военных самолетов и ракет большой дальности, передает МК.
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