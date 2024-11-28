Командующий ВС Нидерландов жестко высказался против отправки истребителей F-16 на Украину

Командующий ВС Нидерландов: поставки истребителей Киеву не имеют смысла
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Командующий ВС Нидерландов заявил, что у Украины сейчас достаточно истребителей F-16
Командующий ВС Нидерландов заявил, что у Украины сейчас достаточно истребителей F-16 Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Командующий вооруженными силами Нидерландов Онно Эйхельсхейм заявил, что поставки шведских и французских истребителей на Украину нецелесообразны на текущий момент. Он указал на необходимый баланс в данной ситуации.

«Предоставление французских и шведских истребителей... не имеет для меня смысла», — подчеркнул Онно Эйхельсхейм в интервью изданию Breaking Defense. Он указал, что у украинских военных уже есть достаточно истребителей типа F-16, что делает дополнительные поставки излишними на данный момент.

Командующий также отметил, что Украина столкнется с проблемой нехватки пилотов, если будет получать больше истребителей, чем может обеспечить квалифицированными летчиками. Он добавил, что ситуация требует баланса. 

Ранее стало известно, что в новой резолюции, направленной на поддержку правительства Киева, члены Европейского парламента планируют призвать государства-члены Европейского союза к усилению военной помощи Украине. Это включает в себя расширение поставок военных самолетов и ракет большой дальности, передает МК.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Командующий вооруженными силами Нидерландов Онно Эйхельсхейм заявил, что поставки шведских и французских истребителей на Украину нецелесообразны на текущий момент. Он указал на необходимый баланс в данной ситуации. «Предоставление французских и шведских истребителей... не имеет для меня смысла», — подчеркнул Онно Эйхельсхейм в интервью изданию Breaking Defense. Он указал, что у украинских военных уже есть достаточно истребителей типа F-16, что делает дополнительные поставки излишними на данный момент. Командующий также отметил, что Украина столкнется с проблемой нехватки пилотов, если будет получать больше истребителей, чем может обеспечить квалифицированными летчиками. Он добавил, что ситуация требует баланса.  Ранее стало известно, что в новой резолюции, направленной на поддержку правительства Киева, члены Европейского парламента планируют призвать государства-члены Европейского союза к усилению военной помощи Украине. Это включает в себя расширение поставок военных самолетов и ракет большой дальности, передает МК.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...