Командир держал украинца в окопе под угрозой смерти

Военнопленный Борисов: командир ВСУ три дня удерживал в окопе, угрожая убить

28 ноября 2024 в 12:30 Размер текста - 17 +

Командир бригады три дня удерживал солдата ВСУ в окопе, угрожая убийством Фото: Вадим Ахметов © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Украинский солдат Сергей Борисов, взятый в плен российскими военными, рассказал, что перед тем, как он принял решение сдаться, собственный командир удерживал его в окопе три дня. Об этом боец ВСУ рассказал во время допроса. «Старший <…> с 95-й бригады приказал, чтобы я залез в нору и не вылезал. Если я вылезу от туда, мину кинет, то есть гранату мне туда. <…> Сказал, что застрелит меня, если начну бежать», — сказал Борисов на допросе. Соответствующие кадры опубликовало Минобороны РФ. Украинский солдат также признался, что его насильно призвали в ряды ВСУ — его схватили, когда шел в магазин. После прохождения всего одного врача в ходе медкомиссии, за него подписали все документы о годности, признался Борисов. На харьковском направлении российские военные взяли в плен украинский расчет БПЛА. Те осознанно приняли решение сложить оружие. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Украинский солдат Сергей Борисов, взятый в плен российскими военными, рассказал, что перед тем, как он принял решение сдаться, собственный командир удерживал его в окопе три дня. Об этом боец ВСУ рассказал во время допроса. «Старший <…> с 95-й бригады приказал, чтобы я залез в нору и не вылезал. Если я вылезу от туда, мину кинет, то есть гранату мне туда. <…> Сказал, что застрелит меня, если начну бежать», — сказал Борисов на допросе. Соответствующие кадры опубликовало Минобороны РФ. Украинский солдат также признался, что его насильно призвали в ряды ВСУ — его схватили, когда шел в магазин. После прохождения всего одного врача в ходе медкомиссии, за него подписали все документы о годности, признался Борисов. На харьковском направлении российские военные взяли в плен украинский расчет БПЛА. Те осознанно приняли решение сложить оружие.