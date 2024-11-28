Командир держал украинца в окопе под угрозой смерти

Украинский солдат Сергей Борисов, взятый в плен российскими военными, рассказал, что перед тем, как он принял решение сдаться, собственный командир удерживал его в окопе три дня. Об этом боец ВСУ рассказал во время допроса.
«Старший <…> с 95-й бригады приказал, чтобы я залез в нору и не вылезал. Если я вылезу от туда, мину кинет, то есть гранату мне туда. <…> Сказал, что застрелит меня, если начну бежать», — сказал Борисов на допросе. Соответствующие кадры опубликовало Минобороны РФ. Украинский солдат также признался, что его насильно призвали в ряды ВСУ — его схватили, когда шел в магазин. После прохождения всего одного врача в ходе медкомиссии, за него подписали все документы о годности, признался Борисов.
На харьковском направлении российские военные взяли в плен украинский расчет БПЛА. Те осознанно приняли решение сложить оружие.
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