Командир держал украинца в окопе под угрозой смерти

Военнопленный Борисов: командир ВСУ три дня удерживал в окопе, угрожая убить
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Наталья Котова на объектах благоустройства в Металлургическом районе. Челябинск, траншея, окоп, земля, канава, рытье канавы
Командир бригады три дня удерживал солдата ВСУ в окопе, угрожая убийством Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

Украинский солдат Сергей Борисов, взятый в плен российскими военными, рассказал, что перед тем, как он принял решение сдаться, собственный командир удерживал его в окопе три дня. Об этом боец ВСУ рассказал во время допроса.

«Старший <…> с 95-й бригады приказал, чтобы я залез в нору и не вылезал. Если я вылезу от туда, мину кинет, то есть гранату мне туда. <…> Сказал, что застрелит меня, если начну бежать», — сказал Борисов на допросе. Соответствующие кадры опубликовало Минобороны РФ. Украинский солдат также признался, что его насильно призвали в ряды ВСУ — его схватили, когда шел в магазин. После прохождения всего одного врача в ходе медкомиссии, за него подписали все документы о годности, признался Борисов.

На харьковском направлении российские военные взяли в плен украинский расчет БПЛА. Те осознанно приняли решение сложить оружие.

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Украинский солдат Сергей Борисов, взятый в плен российскими военными, рассказал, что перед тем, как он принял решение сдаться, собственный командир удерживал его в окопе три дня. Об этом боец ВСУ рассказал во время допроса. «Старший <…> с 95-й бригады приказал, чтобы я залез в нору и не вылезал. Если я вылезу от туда, мину кинет, то есть гранату мне туда. <…> Сказал, что застрелит меня, если начну бежать», — сказал Борисов на допросе. Соответствующие кадры опубликовало Минобороны РФ. Украинский солдат также признался, что его насильно призвали в ряды ВСУ — его схватили, когда шел в магазин. После прохождения всего одного врача в ходе медкомиссии, за него подписали все документы о годности, признался Борисов. На харьковском направлении российские военные взяли в плен украинский расчет БПЛА. Те осознанно приняли решение сложить оружие.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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