Тимофеев раскрыл, кто может отправиться от России на встречу с Украиной в Стамбуле

Встреча России и Украины в Стамбуле 15 мая, скорее всего, пройдет на уровне дипломатов. Об этом рассказал генеральный директор Российского совета по международным делам Иван Тимофеев.
«Я думаю, что российского президента не будет в Стамбуле, он, скорее всего, пошлет для переговоров дипломатов», — передает слова Тимофеева РИА Новости. Это, по его словам, объясняется тем, что подготовка к встрече на высшем уровне требует больше времени.
Тимофеев также отметил, что Киев отвергает предложения Москвы, но позиция Вашингтона может повлиять на дипломатические движения. Президент РФ Владимир Путин предложил возобновить прямые переговоры без условий. Глава Белого дома Дональд Трамп призвал украинскую сторону согласиться на переговоры, а президент Украины Владимир Зеленский выразил готовность встретиться с Путиным в Турции, передает деловая газета «Взгляд»,
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