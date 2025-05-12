Генерал-лейтенант Апти Алаудинов обратился к россиянам с призывом не делиться по национальному и религиозному признаку, а также сохранять единство народа. Об этом он написал в своих соцсетях.
«Хочу призвать население нашей страны, чтобы оно делало весь максимум для того, чтобы сплотить наш народ. Не делитесь на национальности, не делитесь на вероисповедания, не делитесь на черных и белых. Сделайте все для того, чтобы мы стали одним, единым целым», — написал Алаудинов в своем telegram-канале.
Он также призвал граждан страны не сомневаться, что победа в спецоперации будет именно за Россией. Кроме того, генерал также отметил, что если люди будут знать о любви Бога и любить Его в ответ, у них не будет переживаний из-за трудных состояний прошлого.
Ранее Алаудинов заявил, что переговоры с Россией помогут Украине сохранить население и целостность страны. Он выразил надежду, что украинская сторона проявит мудрость и не уничтожит свой народ и государство. По его словам, президент России Владимир Путин на протяжении последних трех лет и даже до начала специальной военной операции последовательно озвучивал те же самые требования. Он еще тогда ясно дал понять, что не принимает во внимание ультимативные заявления ряда европейских лидеров.
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