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07 июня 2017
06 июня 2017
Главные новости Свердловской области
13:04  07 июня 2017 0

Тысячи уральцев подхватили вирусы из-за холодной погоды

Эпидемии, болезнь, противогаз, биологическая защита, маска медицинская, эпидемия, болезнь, маска медицинская, кашель
Из-за холода уральцы простываютФото: depositphotos.com © URA.RU

В Екатеринбурге выросло число заболевших гриппом и ОРВИ. Причина — холодная погода.

«По сравнению с апрелем и маем прошлого года, число заболевших увеличилось на 20% и 15% соответственно. В апреле в Екатеринбурге переболело 37 000 человек, в мае — 28 7000», — рассказала «URA.RU» представитель областного управления Роспотребнадзора Анна Ожиганова.

По словам специалиста, уральцы слишком легко одеваются, несмотря на низкую температуру. Ситуация с повышенным уровнем заболеваемости должна исправиться с потеплением.

Данил Бардин
© Служба новостей «URA.Ru»
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