17:31 22 июля 2017 0

СМИ проявили интерес лишь тогда, когда ребенок был найден мертвым Фото: Pixabay.com

Волонтеры отряда «Лиза Алерт» обвинили СМИ Липецкой области в равнодушии и бездействии во время поисков 3-летнего мальчика. Статью о том, как искали ребенка, кто помогал, а кто отказался, журналист и член поискового отряда Ксения Кнорре Дмитриева опубликовала в издании «Православие и мир».

Маленький Артем пропал в Липецкой области 13 июля: мальчик отправился на покос с отцом и старшей сестрой и потерялся. Были организованы масштабные поиски, в которых приняли участие сотни человек: сотрудники полиции, МЧС, следственного комитета, Росгвардии, кинологи, региональные отделения «Лиза Алерт» из разных городов, волонтеры липецкого отделения организации «Поиск пропавших детей», казаки, местные жители. На помощь приезжали люди с самых разных городов, за 500 км из Москвы и даже за 1200 км из Питера. Поиски велись не только на земле, но и с воздуха.

Семь дней поисковики шли по следу ребенка — были найдены шлепанцы малыша, куртка, места его ночевок. Понимая, что с каждым днем и даже часом мальчик слабеет от голода, обезвоживания и истощения, поисковики утраивали силы. Разумеется, объявления об исчезновении Артема были разосланы и в СМИ.

«14 июля я разослала по 32 изданиям Липецкой области, контакты которых нам удалось найти, от имени „Лиза Алерт“ информацию о пропавшем ребенке, ориентировку, попросила помочь, разместить ориентировку, написать, что нам очень нужна помощь добровольцев, писала, что ребенок может быть в соседних областях, — написала в своей статье Ксения Кнорре Дмитриева. — Ко мне вернулись 5 писем из-за сбойных адресов. Мне не ответил НИКТО».

19 июля вечером тело маленького Артема было найдено в овраге. Эксперты установили, что он умер от обезвоживания на пятые сутки своего исчезновения. Его труп нашли на территории соседней Воронежской области, до которой успел добрести малыш.

«Зато когда нашли обувь и стало ясно, что развязка близка, СМИ начали писать, а уж когда тело было найдено, они как с цепи сорвались, — продолжает Дмитриева. — На место поиска выехало телевидение (ранее в неофициальных разговорах нам объясняли, что „а вдруг мы приедем на поиски, а вы не найдете, а у нас съемочные дни…“. РЕН-ТВ опубликовал видео, как находят тело ребенка, слегка его замазав. Телевизионщики рвались снять родителей — коллеги, видимо, не слышали о существовании международных этических журналистских хартий и о понятии уважения к мертвым и их близким. И так далее».

Ради справедливости, журналистка отметила несколько изданий, которые сообщали о пропавшем Артеме — их насчиталось не больше пяти.

«Мне кажется, что такие истории должны учить СМИ тому, что принцип „моя хата с краю“ в таких ситуациях реально убивает, — пишет Ксения Кнорре Дмитриева. — И я искренне не понимаю, какая новость в региональных СМИ может быть важнее информации о том, что в местных лесах умирает от обезвоживания или переохлаждения ребенок и нужна помощь, чтобы его спасти. В моей, возможно, деформированной картине мира сообщением о таком поиске должны открываться все новостные выпуски, все передовицы».