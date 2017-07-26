Служба безопасности Украины (СБУ) приняла решение о выдворении из страны российской журналистки Марии Князевой, которая работала на телеканалах «Россия-24» и «Россия-1».
Как говорится в сообщении СБУ, журналист была выслана с Украины за «деструктивную деятельность», — пишет RT. Также в сообщении указано, что Мария Князева работала на российских телеканалах под псевдонимом Саушкина.
В ВГТРК информагентству Nation News подтвердили факт выдворения журналиста, однако от комментариев отказались.
Отмечается, что Князевой запрещен въезд на Украину сроком на три года.