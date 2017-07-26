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26 июля 2017
Главные новости Москвы
15:47  26 июля 2017 6

СБУ выгнала российскую журналистку из Украины

Пресс-конференция по результатам конкурса логотипа Екатеринбурга., микрофон, телеканал россия
Журналистке телеканала "Россия-1" запретили работать на УкраинеФото: Александр Мамаев © URA.RU

Служба безопасности Украины (СБУ) приняла решение о выдворении из страны российской журналистки Марии Князевой, которая работала на телеканалах «Россия-24» и «Россия-1».

Как говорится в сообщении СБУ, журналист была выслана с Украины за «деструктивную деятельность», — пишет RT. Также в сообщении указано, что Мария Князева работала на российских телеканалах под псевдонимом Саушкина.

В ВГТРК информагентству Nation News подтвердили факт выдворения журналиста, однако от комментариев отказались.

Отмечается, что Князевой запрещен въезд на Украину сроком на три года.

Нина Калинина
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