В Волгограде удивленные водители сняли на камеру мобильного телефона девушку, которая шла по улице в одних трусиках. При этом она нисколько не смущалась.
Обнаженная незнакомка прогулялась по Астраханскому мосту, а затем отправилась к Ворошиловскому торговому центру, сообщает волгоградское издание «Блокнот». Девушка уверенным шагом «шла, весело помахивая грудью», оценили поступок горожанки мужчины. «Прохожие, конечно, шутили и делали замечания, на которые она отвечала. Основной тезис — не ваше дело», — рассказал очевидец.
Многие предположили, что незнакомка просто проиграла какой-то спор.