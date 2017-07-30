08:36 30 июля 2017 0

Девушка показала свою большую грудь всем жителям города Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

В Волгограде удивленные водители сняли на камеру мобильного телефона девушку, которая шла по улице в одних трусиках. При этом она нисколько не смущалась.

Обнаженная незнакомка прогулялась по Астраханскому мосту, а затем отправилась к Ворошиловскому торговому центру, сообщает волгоградское издание «Блокнот». Девушка уверенным шагом «шла, весело помахивая грудью», оценили поступок горожанки мужчины. «Прохожие, конечно, шутили и делали замечания, на которые она отвечала. Основной тезис — не ваше дело», — рассказал очевидец.

Многие предположили, что незнакомка просто проиграла какой-то спор.