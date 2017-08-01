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01 августа 2017
31 июля 2017
Главные новости Свердловской области
19:08  01 августа 2017 0

В Екатеринбурге построили велодорожку, по которой невозможно ездить. Над ней уже смеются соцсети. ВИДЕО

Виды Екатеринбурга, тротуар, дорожное строительство, велодорожка, пешеходная зона, ремонт, проспект ленина
Велодорожки невероятно узкиеФото: Владимир Жабриков © URA.RU

В Екатеринбурге строители дорог продемонстрировали всю свою любовь к велосипедистам. На главном городском проспекте Ленина они проложили велодорожку, по которой невозможно проехать одновременно двум любителям велоезды. Уральцы сняли короткое видео о «подарке» велосипедистам, теперь над дорожкой смеются все соцсети.

Судя по картинке, ширина дорожки — не более метра. На видео, опубликованном в группе «Типичный Екатеринбург» во «ВКонтакте», два велосипедиста несколько раз пытаются разъехаться, оставаясь в установленных рабочими границах. Но места не хватает, и парни врезаются друг в друга под музыку и звуки взрывов.

«В итоге дорожка сделана узкая и неудобная. Разъехаться на ней невозможно», — резюмировал один из авторов эксперимента.

В комментариях пользователи оставляют гневные посты в адрес чиновников, заказавших такую велодорожку. «Скажите мне, пожалуйста, для чего это недоразумение? Она уже, чем руль… Я по габаритам в нее еле влезу! А если впереди кто-то едет и мне бы обогнать?» — задался вопросом Александр. «И так сойдет!» — написал Михаил, подражая герою мультика «Вовка в Тридевятом царстве».

В пресс-службе администрации ответили всем критикующим: «Велодорожка выполнена в рамках нормативной документации и предполагает движение только в одну сторону по четной стороне, а в другую — по нечетной. Шире ее не позволяет сделать организация проспекта».

Сергей Дианов
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