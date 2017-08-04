МИД РФ обвинил США в возвращении к «штампам холодной войны»

В МИД РФ заявили, что США скатились к «штампам холодной войны» и «рассорились с реальностью». Так ведомство ответило на слова американского вице-президента Майкла Пенса об угрозе со стороны России, передает Nation News.
Во внешнеполитическом ведомстве России выступили с критикой высказывания Майкла Пенса, которое он сделал во время своего визита в Черногорию. Американский политик обвинил РФ в попытках подорвать демократию на Западных Балканах.
2 августа он заявил, что российские власти пытались подорвать выборы в Черногории, а агенты Кремля якобы намеревались убить черногорского премьер-министра. По мнению Пенса, так Россия пытается повлиять на мнение граждан Черногории вступить в НАТО.
В МИД РФ ответили, что именно Америка способствовала отделению Косово от Сербии, создав еще один очаг напряженности в Европе, сообщает «Федеральное агентство новостей».