Ливень, обрушившийся на Курган в воскресенье, 6 августа, создал проблемы для пешеходов и автомобилистов. Улицы столицы Зауралья «поплыли» — ливневая канализация не справилась с потоками воды.
Горожане в соцсетях выставляют фотографии с места событий, сопровождая их ироническими репликами. «Да просто летний дождь прошел, нормальный летний дождь», — вспоминает кто-то хит группы «ДДТ». «Воду холодную дали в городе», — вторит ему другой комментатор. «Мне б байдарку», — замечает третий.
Но благодушно настроены далеко не все. «Я не думаю, что многие рады этой воде, особенно люди живущие по улице Машиностроителей»; «Это говорит этом что нет ливневой»; «Уходила на работу жара была, а с работы плыть придется», — подобных реплик в группе «ВК» «Типичный Курган» тоже хватает.
В последнее время жители города немало претерпели от разгула стихии и недоработок местных чиновников. Не далее как неделю назад ливень затопил квартиры многоэтажного дома, где после пожара никак не могут починить крышу. Пока власти объявляют и проводят тендер на проведение капремонта, жильцы верхних этажей остаются беззащитными перед капризами погоды. Жильцы дома рассказали «URA.RU», что намерены добиваться компенсации ущерба.