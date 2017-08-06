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Главные новости Курганской области
20:33  06 августа 2017 0

«Курган поплыл опять!» Сильнейший ливень обрушился на столицу Зауралья. ФОТО

Не все автомобили рассчитаны на пересечение городских улиц вбродФото: паблик «Типичный Курган», «ВК»

Ливень, обрушившийся на Курган в воскресенье, 6 августа, создал проблемы для пешеходов и автомобилистов. Улицы столицы Зауралья «поплыли» — ливневая канализация не справилась с потоками воды.

Горожане в соцсетях выставляют фотографии с места событий, сопровождая их ироническими репликами. «Да просто летний дождь прошел, нормальный летний дождь», — вспоминает кто-то хит группы «ДДТ». «Воду холодную дали в городе», — вторит ему другой комментатор. «Мне б байдарку», — замечает третий.

Но благодушно настроены далеко не все. «Я не думаю, что многие рады этой воде, особенно люди живущие по улице Машиностроителей»; «Это говорит этом что нет ливневой»; «Уходила на работу жара была, а с работы плыть придется», — подобных реплик в группе «ВК» «Типичный Курган» тоже хватает.

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Начиналось все примерно так Фото: паблик «Типичный Курган», «ВК»

В последнее время жители города немало претерпели от разгула стихии и недоработок местных чиновников. Не далее как неделю назад ливень затопил квартиры многоэтажного дома, где после пожара никак не могут починить крышу. Пока власти объявляют и проводят тендер на проведение капремонта, жильцы верхних этажей остаются беззащитными перед капризами погоды. Жильцы дома рассказали «URA.RU», что намерены добиваться компенсации ущерба.

Алексей Шумов
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© Служба новостей «URA.Ru»
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© Служба новостей «URA.Ru»
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