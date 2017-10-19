Песков сделал заявление об отношении Кремля к кампании Собчак

20:57 19 октября 2017 0

Песков развеял слухи о Собчак Фото: Андрей Махонин © URA.RU

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков опроверг слухи о том, что Кремль имеет отношение к решению Ксении Собчак об участии в президентских выборах. Представитель главы государства прокомментировал домыслы в четверг, 19 октября.

Пескову журналисты задали вопрос: правда ли, что Кремль разрабатывал кампанию Собчак, пишет «Федеральное агентство новостей». Пресс-секретарь президента ответил: «Нет, это не так».

Накануне, 18 октября, Собчак объявила о том, что будет участвовать в выборах президента России в 2018 году, напоминает «Утро.ру». О решении она рассказала в письме, полный текст которого опубликован на сайте газеты «Ведомости».