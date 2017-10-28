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28 октября 2017
14:10  28 октября 2017 0

«Рабский контракт»: озвучена новая версия смерти 14-летней пермской модели в Китае

Фестиваль красоты
Девочка погибла после 13-часового показа модФото: Владимир Жабриков © URA.RU

Историю с умершей в Китае несовершеннолетней модели из Перми подхватили западные СМИ. Британский таблоид «Mirror» заявил, что причиной смерти девочки стало сильное истощение, а также, что она работала по «рабскому контракту», не предполагающему наличие медицинской страховки.

14-летняя школьница Влада Д. умерла в Шанхае 27 октября. По сообщениям СМИ, в среду после 13-часового показа мод у нее неожиданно поднялась температура до 40 градусов и она впала в кому. Местные врачи два дня боролись за ее жизнь, но не смогли спасти пермячку. В модельном бизнесе она работала с 12 лет, осенью уехала в Китай по трехмесячному контракту.

СКР по Пермскому края уже заявил, что проводит доследственную проверку по факту гибели девочки. Разобраться в причинах происшествия пообещал также и уполномоченный Пермской края по правам детей Павел Миков.

Виктор Жуков
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© Служба новостей «URA.Ru»
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