Историю с умершей в Китае несовершеннолетней модели из Перми подхватили западные СМИ. Британский таблоид «Mirror» заявил, что причиной смерти девочки стало сильное истощение, а также, что она работала по «рабскому контракту», не предполагающему наличие медицинской страховки.
14-летняя школьница Влада Д. умерла в Шанхае 27 октября. По сообщениям СМИ, в среду после 13-часового показа мод у нее неожиданно поднялась температура до 40 градусов и она впала в кому. Местные врачи два дня боролись за ее жизнь, но не смогли спасти пермячку. В модельном бизнесе она работала с 12 лет, осенью уехала в Китай по трехмесячному контракту.
СКР по Пермскому края уже заявил, что проводит доследственную проверку по факту гибели девочки. Разобраться в причинах происшествия пообещал также и уполномоченный Пермской края по правам детей Павел Миков.