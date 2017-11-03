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03 ноября 2017
Главные новости Москвы
14:10  03 ноября 2017 9

В квартире матери полковника Захарченко нашли тайник с миллионами

Клипарт , рубли
Женщина говорит, что это ее деньгиФото: Алексей Гущин © URA.RU
новость из сюжета:
При обысках у полковника Захарченко нашли миллиарды рублей
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Следователи арестовали набитый деньгами тайник, который обнаружили в квартире матери полковника МВД Дмитрия Захарченко на Мичуринском проспекте. Всего было обнаружено 19,5 млн рублей, а также 600 тысяч евро и 20 тысяч долларов.

Кроме этого, в тайнике силовики нашли часы Rolex. «Федеральное агентство новостей» сообщает, что склад полковник использовал для хранения средств, полученных незаконным путем. При этом хозяйка квартиры заявила, что это ее деньги, которые она скопила от продажи недвижимости, передает телеканал 360.

Отметим, что Генпрокуратура намерена через суд передать государству все изъятые финансовые активы Захарченко, объем которых оценивается примерно в девять млрд рублей.Речь идет о 27 квартирах и четырех дорогих автомобилях, а также парковочных местах в Москве, сообщает агентство Nation News.

Захарченко был задержан в сентябре прошлого года за получение взятки на сумму семь млн рублей. В феврале 2017 года следователи обнаружили еще два коррупционных эпизода в биографии бывшего силовика. В квартире сестры Захарченко обнаружили почти девять миллиардов наличностью в разной валюте, при этом происхождение денег не смогли объяснить ни сестра силовика, ни он сам.

Лев Истомин
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