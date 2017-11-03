{{userService.getUserParam('notifications_count')}} {{ userService.getUserParam('notifications_count')+1 }}
Выйти
Войти
Новости приходят чаще, чем вам хотелось бы, а поводы не интересны?
настроить уведомления
URA.RU готово сообщать вам новости, на каком бы сайте вы ни находились
подписаться на уведомления
у вас {{ userService.getUserParam('notifications_count') }} новых уведомления
Вы не зарегистрированы. Войдите в свой профиль, чтобы использовать уведомления в полную силу
Редактировать подписки
Редактирование подписок
Комментарии
Авторы
Сюжеты
отписаться
отписаться
отписаться
{{userService.settingsPanel.errors.form}}
{{userService.settingsPanel.errors.name}}
{{userService.settingsPanel.errors.new_password}}
URA.RU готово сообщать вам новости, на каком бы сайте вы ни находились
Крашенинников: как Ельцин пытался запретить КПРФ перед сдачей власти
Подписаться
Не подписываться
Москва
прогноз на 7 дней
Доллар 58,09
Динамика за 2 недели
Евро 67,68
Динамика за 2 недели
Подпишись на ura.ru:
Чтобы подписаться на рассылку, укажите свой e-mail
{{userService.email_subscribe.errors.email}}
{{userService.email_subscribe.msg}}
03 ноября 2017
02 ноября 2017
Главные новости Москвы
09:59  03 ноября 2017 5

Государство заберет себе миллиарды полковника Захарченко

День открытых дверей в ЦБ РФ по Уральскому региону. Екатеринбург, новогодние украшения, бюджет, деньги, украшение, тысячные купюры, инфляция, бумажные изделия, казнокрадство, растрата
Изъятые деньги могут пополнить бюджетФото: Владимир Жабриков © URA.RU

Генеральная прокуратура РФ требует обратить в пользу государства арестованное имущество полковника МВД Дмитрия Захарченко и его родственников, а также изъятые денежные средства на сумму в девять млрд рублей.

Адвокаты Захарченко удивлены требованием прокуратуры, так как Захарченко инкриминируют получение незаконным способом только 55 млн рублей, пишет «Коммерсант».

Этот вопрос обсуждался в течение получаса во время судебного разбирательства в Никулинском суде Москвы. На заседании присутствовали истцы и ответчики — представители врио начальника управления «Т» ГУЭБиПК МВД Захарченко и его родственников.

В общей сложности в гражданском иске Генпрокуратура требует взыскать в пользу государства 27 квартир, парковочных мест при них, земельных участков, пять легковых автомобилей иностранного производства, а также огромный золотой слиток и около восьми млрд рублей. Эти деньги были изъяты при обыске в квартире сводной сестры полковника на Ломоносовском проспекте столицы.

Сам Захарченко утверждает, что ему неизвестно происхождение этих денег. Рассмотрение иска назначено на 10 ноября.

Лев Истомин
© Служба новостей «URA.Ru»
{{item.comments_count}} Версия для печати

{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
прочитать статью полностью
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
Ссылки по теме
другие новости сюжета
{{item.story_prev.date}}
{{item.story_next.date}}
Система Orphus
Загрузка...
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
Ссылки по теме
другие новости сюжета
{{item_print.story_prev.date}}
{{item_print.story_next.date}}
Разрешить уведомления Подписаться на рассылку Присоединиться к Telegram Уведомления во Вконтакте
Сегодня в СМИ
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров