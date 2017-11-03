09:59 03 ноября 2017 5

Изъятые деньги могут пополнить бюджет Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Генеральная прокуратура РФ требует обратить в пользу государства арестованное имущество полковника МВД Дмитрия Захарченко и его родственников, а также изъятые денежные средства на сумму в девять млрд рублей.

Адвокаты Захарченко удивлены требованием прокуратуры, так как Захарченко инкриминируют получение незаконным способом только 55 млн рублей, пишет «Коммерсант».

Этот вопрос обсуждался в течение получаса во время судебного разбирательства в Никулинском суде Москвы. На заседании присутствовали истцы и ответчики — представители врио начальника управления «Т» ГУЭБиПК МВД Захарченко и его родственников.

В общей сложности в гражданском иске Генпрокуратура требует взыскать в пользу государства 27 квартир, парковочных мест при них, земельных участков, пять легковых автомобилей иностранного производства, а также огромный золотой слиток и около восьми млрд рублей. Эти деньги были изъяты при обыске в квартире сводной сестры полковника на Ломоносовском проспекте столицы.

Сам Захарченко утверждает, что ему неизвестно происхождение этих денег. Рассмотрение иска назначено на 10 ноября.