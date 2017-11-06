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06 ноября 2017
19:28  06 ноября 2017 0

NASA создало отряд охотников за опасными астероидами

США, комета,метеор,сирия, комета, земля, астрономия, галактика, вселенная, астероид
Теперь астероиды можно будет найти заранееФото: depositphotos.com © URA.RU

Национальное агентство по аэронавтике и исследованию космического пространства США (NASA) заявило о том, что теперь особо опасные космические объекты можно будет обнаруживать в космосе заранее.

Мониторингом космического пространства и наблюдением за особо опасными небесными телами займется международная исследовательская группа, которую создали ученые из NASA.

Новая группа уже показала себя в действии. Еще в июне этого года прошли учебные обнаружения астероидов при помощи большого телескопа Европейской южной обсерватории. Тогда ученые увидели астероид 2012 ТС4 и рассчитали траекторию его движения рядом с Землей, пишет Life.ru. Его несколько месяцев отслеживали специалисты из США, Канады, Германии, Колумбии, России, Израиля, Южной Африки, Японии, Италии и Нидерландов.

Такие наблюдения в ближайшем будущем могут стать обычной практикой для международных исследовательских групп, сообщил научный руководитель Института астрономии при Российской академии наук Борис Шустов.

Последствий столкновения Земли с астероидом много. Это зависит от размера космического тела и места его падения. При падении на материковую часть планеты, может измениться движение блоков земной коры. Следствием станет усиление вулканической активности, в атмосферу попадут значительное количество газа и пыли. Падение астероида в океан вызовет большие волны цунами и затопление многих прибрежных районов.

Поэтому разработка новых систем оценки опасности астероидов, проходящих около Земли, ведется постоянно.

Ольга Дудорова
© Служба новостей «URA.Ru»
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