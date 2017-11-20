19:41 20 ноября 2017 0

После работы на «фабрике» тюменец ушел работать на мероприятие для секс-меньшинств Фото: из Facebook Виталия Беспалова

Виталий Беспалов из Тюмени рассказал в интервью американским журналистам о том, как работал на «фабрике троллей» в родном городе. Три с половиной месяца он занимался тем, что писал для фейкового издания новости о событиях на Украине. Сейчас, по его словам, ему приходят угрозы убийства.

Работу на «фабрике», по словам Виталия, он нашел после переезда в Санкт-Петербург. Редакция находилась в Северной столице, по адресу ул. Савушкина, 55. «Как только меня приняли, Анна, которая была моей начальницей, объяснила, что теперь я в проекте „Украина 2“. От меня было необходимо писать статьи для сайта worldukraine.com.ua. URL-адрес ».ua« использовался для того, чтобы ввести читателей в заблуждение — чтобы решили, что сайт основан на Украине, а не в России», — рассказывает теперь тюменец о своей работе. По словам парня, в основном его работа состояла в том, чтобы переписывать заметки украинских изданий: заменять в них «террориста» на «милицию», «украинскую армию» — на «национальную гвардию» и убирать любую критику в адрес России.

Интервью Беспалова телеканалу NBC стало поводом для вала публикаций в западных СМИ о фальсификации новостной повестки со стороны России. «Внутри Российской фабрики троллей: как кибер-рекруты Путина создают волны фейковых новостей, мемов и обсуждений в социальных сетях в информационной войне Кремля против Запада», — озаглавило, к примеру, свою статью на данную тему Daily Mail.

По словам Виталия на странице в Facebook, после интервью в его адрес стали звучать угрозы: «В комментариях к этому посту товарищи американцы пишут, что уже через неделю меня убьют. Правда не понял — это они так шутят или всерьез думают».

Свое интервью Беспалов заканчивает фразой о том, что после истории с «фабрикой» стал осторожнее подходить к выбору места работы. Согласно информации на его странице, он ее уже нашел, занимается организацией конференции для секс-меньшинств. Кроме того, рассказывает о своих симпатиях политическим амбициям представителям «либеральной тусовки», в первую очередь — Ксении Собчак.