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Главные новости Свердловской области
16:41  21 ноября 2017 0

В следующем году на дорогах Свердловской области ждем коллапс в четыре раза больше, чем в этом

Капитальный ремонт автомобильной дороги М-5
В 2017 году удалось сделать за лето огромный объем работ. Что же будет в будущем году, если денег выделено в четыре раза больше?Фото: Анна Майорова © URA.RU

Объем средств, которые выделены на ремонт дорог в 2018 году, бьет все рекорды. Это более 16 млрд рублей, выделенных на госпрограмму «Развитие транспортного комплекса» Свердловской области. В порядок будут приведены дороги федерального и регионального значения. Так, в планах обеспечить подъезд к Краснотурьинску, выполнить строительство дороги в Волчанске, построить мост через реку Уфу в Красноуфимске.

«В этом году федерация выделила на дороги два млрд рублей. Думаю, что к концу года завершится процесс бюджетирования, пройдут процессы распределения межбюджетных трансфертов и мы должны подтвердить тот же самый объем средств. Выйдем на те же самые два млрд», — рассказал в интервью «URA.RU» глава свердловского Минтранса Василий Старков.

«В Екатеринбурге темпы строительства не снижаются. Мероприятия, связанные с подготовкой к ЧМ-2018 практически завершены, объем средств небольшой. Порядка 1,5 млрд рублей на программу комплексного развития транспортной инфраструктуры будет предусмотрено».

Более 336 млн рублей заложено на финансирование мероприятий в рамках подготовки Екатеринбурга к проведению чемпионата мира по футболу в 2018 году, 590 млн рублей предусмотрено на строительство трамвайной линии Верхняя Пышма — Екатеринбург. Деньги пойдут на выкуп земель и строительно-монтажные работы.

В 2017 году на ремонт дорог в Свердловской области было потрачено в общей сложности более четырех млрд рублей. Это был совершенно беспрецедентный объем работ — в порядок удалось привести многие участки, перестроить схему движения сразу по нескольким ключевым направлениям. Однако это сопровождалось огромным неудобством для жителей области, а также вызывало много вопросов о том, кому достались тендеры на постройку дорог.

На ремонт улиц Екатеринбурга было потрачено в этом году около двух млрд рублей. Большой объем ремонтов вокруг Центрального стадиона привел к тому, что дорожники на десять дней вообще перекрывали улицу Репина, которая связывает ВИЗ и центр города. Из-за этого все соседние улицы стояли в многокилометровых пробках.

Дарья Косинцева
© Служба новостей «URA.Ru»
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© Служба новостей «URA.Ru»
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