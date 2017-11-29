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29 ноября 2017
21:01  29 ноября 2017 0

Число россиян, которые смотрят телевизор, упало вдвое

Открытая лицензия от 16.09.2016.Телевизор, коты, скорая помощь , выключенный телевизор
Россияне предпочитают телевизору дом, дачу и детейФото: pixabay.com

Число россиян, которые занимают свободное время просмотром телевизора, за последние семь лет вдвое уменьшилось. Об этом говорится в исследовании ВЦИОМ, посвященному тому, как жители страны проводят свой досуг.

Телевидение и радио теряют позиции среди респондентов: семь лет назад им посвящали часть своего досуга 63% опрошенных россиян, а сегодня — только 29%, передает результаты исследования «Интерфакс». Люди также заметно охладели к чтению журналов и газет (9% против 35% в 2010 году), прослушиванию музыки (9% против 22%) и просмотру видеороликов (3% против 11%).

На сегодняшний день более актуальными стали домашнее хозяйство, поездки на дачу и времяпрепровождение с детьми — 60% в 2017 году против 47% в 2010 году и 40% в 2005 году. Также социологи отмечают рост любителей отдыха на природе (с 17% в 2010 году до 34%) и домашних хобби (с 11% до 26%). На третьей строчке проведения досуга расположились встречи с друзьями. При этом отмечается, что люди тратят все больше свободного времени на компьютер и интернет-серфинг. Чтение книг, как и в предыдущие годы, занимает досуг около четверти респондентов. Среди всего прочего россияне в качестве способа приятного времяпрепровождения выбирают кинотеатры, спортклубы и спортивные секции.

Ранее ВЦИОМ провел опрос о главных жизненных ценностях россиян. На первом месте оказались здоровье, семья и безопасность.

Ксения Томашова
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© Служба новостей «URA.Ru»
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