23:42 03 декабря 2017 0

Скандальный актер уверен, что серьезное лицо — вовсе не признак ума Фото: страница Алексея Панина в Instagram

Известный российский актер Алексей Панин поделился с подписчиками фотографией, на которой сравнивает себя с голливудской звездой Микки Рурком. Для того, чтобы ни у кого не возникло сомнений по поводу того, чьему стилю он подражает, Панин рядом со своим фото в кожаной куртке и собачкой на руках опубликовал аналогичный портрет ветерана кино.

В подписи к фото актер был лаконичен, ограничившись практически одними хештегами. «#МиккиРурк #АлексейПанин #Панин ЛУЧШИЙ?????????????????? #чихуахуа», — гласит запись под снимком.

Комментаторы, конечно же, не могли не сравнить Рурка и Панина, и большинство даже сошлось во мнении, что российский артист выглядит значительно лучше. «Даже не верится, что Мики Рурк был когда— то красавчиком!» — написал один из подписчиков актера, забыв, что американская звезда кино на четверть века старше хозяина странички в Instagram.

Правда, нашлись и те, кому фото не понравилось. «Лёша всеми этими фотками, клипами в начале с лаем собак это что б позлить общественность», — оставил запись один из первых комментаторов.

Как ранее писало «URA.RU», недавно Алексей Панин снял новое музыкальное видео для Стаса Костюшкина, где главную роль играет порноактриса Ева Бергер.