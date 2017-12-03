{{userService.getUserParam('notifications_count')}} {{ userService.getUserParam('notifications_count')+1 }}
Выйти
Войти
Новости приходят чаще, чем вам хотелось бы, а поводы не интересны?
настроить уведомления
URA.RU готово сообщать вам новости, на каком бы сайте вы ни находились
подписаться на уведомления
у вас {{ userService.getUserParam('notifications_count') }} новых уведомления
Вы не зарегистрированы. Войдите в свой профиль, чтобы использовать уведомления в полную силу
Редактировать подписки
Редактирование подписок
Комментарии
Авторы
Сюжеты
отписаться
отписаться
отписаться
{{userService.settingsPanel.errors.form}}
{{userService.settingsPanel.errors.name}}
{{userService.settingsPanel.errors.new_password}}
URA.RU готово сообщать вам новости, на каком бы сайте вы ни находились
Путин встретится с отстраненными олимпийцами. «Молодую гвардию» могут закрыть. Куйвашев переезжает в новый дом.
Подписаться
Не подписываться
Москва
прогноз на 7 дней
Доллар 58,52
Динамика за 2 недели
Евро 69,75
Динамика за 2 недели
Чтобы подписаться на рассылку, укажите свой e-mail
{{email_subscribe.errors.email}}
04 декабря 2017
03 декабря 2017
Главные новости Москвы
23:42  03 декабря 2017 0

«Чтобы позлить общественность?» Панин опубликовал фотографию с собачкой

Скандальный актер уверен, что серьезное лицо — вовсе не признак умаФото: страница Алексея Панина в Instagram

Известный российский актер Алексей Панин поделился с подписчиками фотографией, на которой сравнивает себя с голливудской звездой Микки Рурком. Для того, чтобы ни у кого не возникло сомнений по поводу того, чьему стилю он подражает, Панин рядом со своим фото в кожаной куртке и собачкой на руках опубликовал аналогичный портрет ветерана кино.

В подписи к фото актер был лаконичен, ограничившись практически одними хештегами. «#МиккиРурк #АлексейПанин #Панин ЛУЧШИЙ?????????????????? #чихуахуа», — гласит запись под снимком.

Комментаторы, конечно же, не могли не сравнить Рурка и Панина, и большинство даже сошлось во мнении, что российский артист выглядит значительно лучше. «Даже не верится, что Мики Рурк был когда— то красавчиком!» — написал один из подписчиков актера, забыв, что американская звезда кино на четверть века старше хозяина странички в Instagram.

Правда, нашлись и те, кому фото не понравилось. «Лёша всеми этими фотками, клипами в начале с лаем собак это что б позлить общественность», — оставил запись один из первых комментаторов.

Как ранее писало «URA.RU», недавно Алексей Панин снял новое музыкальное видео для Стаса Костюшкина, где главную роль играет порноактриса Ева Бергер.

Евгений Александров
© Служба новостей «URA.Ru»
{{item.comments_count}} Версия для печати

{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
прочитать статью полностью
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
Ссылки по теме
другие новости сюжета
{{item.story_prev.date}}
{{item.story_next.date}}
Система Orphus
Загрузка...
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
Ссылки по теме
другие новости сюжета
{{item_print.story_prev.date}}
{{item_print.story_next.date}}
Разрешить уведомления Подписаться на рассылку Присоединиться к Telegram Уведомления во Вконтакте
Сегодня в СМИ
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров