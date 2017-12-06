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06 декабря 2017
Главные новости Москвы
14:02  06 декабря 2017 0

Депутат Госдумы требует отправить Мутко в отставку после отстранения России от Олимпиады

Мутко на Центральном стадионе. Екатеринбург, мутко виталий
На Виталия Мутко подали в суд из-за решения МОКФото: Александр Мамаев © URA.RU
новость из сюжета:
МОК отстранил Россию от Олимпиады в Южной Корее
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Депутат Госдумы от КПРФ Валерий Рашкин подал в суд на вице-премьера Виталия Мутко. В исковом заявлении он требует отправить в отставку высокопоставленного чиновника.

Свой иск Рашкин направил в Тверской суд Москвы. В заявлении говорится, что зампредседателя правительства Виталий Мутко должен покинуть пост, так как не защитил российских спортсменов и позволил отстранить сборную страны от Олимпиады, сообщает телеграм-канал Mash.

Ранее Международный олимпийский комитет (МОК) пожизненно отстранил вице-премьера Виталия Мутко от участия в олимпийских играх. Такое же решение было принято и по бывшему заместителю министра спорта Юрию Нагорных, напоминает RT. Решение исполком МОК принял в связи с допинг-скандалом. Кандидат в президенты РФ Ксения Собчак призвала Мутко и главу российского олимпийского комитета Александра Жукова уйти в отставку. При этом она выразила уверенность, что наши спортсмены ради политики не должны отказываться от участия в соревнованиях.

Между тем «чистым» российским спортсменам МК разрешил выступать на Олимпиаде в южной Корее под нейтральным флагом. Как уточняет Nation News, запрет на участие спортсменов под флагом России распространится только на игры в Пхёнчхане. По участию в других Олимпиадах вопрос остается открытым.

Нина Калинина
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