Депутат Госдумы требует отправить Мутко в отставку после отстранения России от Олимпиады

Депутат Госдумы от КПРФ Валерий Рашкин подал в суд на вице-премьера Виталия Мутко. В исковом заявлении он требует отправить в отставку высокопоставленного чиновника.
Свой иск Рашкин направил в Тверской суд Москвы. В заявлении говорится, что зампредседателя правительства Виталий Мутко должен покинуть пост, так как не защитил российских спортсменов и позволил отстранить сборную страны от Олимпиады, сообщает телеграм-канал Mash.
Ранее Международный олимпийский комитет (МОК) пожизненно отстранил вице-премьера Виталия Мутко от участия в олимпийских играх. Такое же решение было принято и по бывшему заместителю министра спорта Юрию Нагорных, напоминает RT. Решение исполком МОК принял в связи с допинг-скандалом. Кандидат в президенты РФ Ксения Собчак призвала Мутко и главу российского олимпийского комитета Александра Жукова уйти в отставку. При этом она выразила уверенность, что наши спортсмены ради политики не должны отказываться от участия в соревнованиях.
Между тем «чистым» российским спортсменам МК разрешил выступать на Олимпиаде в южной Корее под нейтральным флагом. Как уточняет Nation News, запрет на участие спортсменов под флагом России распространится только на игры в Пхёнчхане. По участию в других Олимпиадах вопрос остается открытым.