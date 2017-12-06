11:34 06 декабря 2017 0

Собчак винит в отстранении российской сборной от Олимпиады чиновников Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Телеведущая Ксения Собчак, собирающаяся принять участие в выборах президента РФ, призывает российских спортсменов не отказываться от участия в Зимних Олимпийских играх в Южной Корее. По ее мнению, за решение МОК должны отвечать чиновники России, а не атлеты, которые готовились к главным Играм на протяжении последних четырех лет.

На своей странице в Instagram Собчак напомнила, что еще несколько дней назад выступила с предложением уйти в отставку замешанныму в допинг-скандале вице-премьеру Виталию Мутко, которого накануне Международный Олимпийских комитет (МОК) пожизненно отстранил от участия во всех Олимпийских играх, а также покинуть пост она предложила главе Российского Олимпийского комитета Александру Жукову. «Не смейте отказывать российским спортсменам в праве на честную победу. На честное олимпийское золото», — призвала Собчак чиновников.

Телеведущая отметила, что сама не вправе советовать спортсменам, как поступить. Она апеллировала к словам многократной олимпийской чемпионки по биатлону Анфисы Резцовой, которая выступала на Олимпиаде 1992 года в Альбервиле под нейтральным флагом. «Мы выигрывали и не ощущали себя оскорбленными. Мы просто доказывали, что мы самые сильные и непобедимые. И я не считаю, что это во всех смыслах позорно. Безусловно, хочется всегда выступать под родным флагом, но мы под любым флагом должны участвовать — спортсмены здесь не при чем. Цвет флага — это политика. А дороже звания олимпийского чемпиона ничего не бывает», — приводит Собчак слова спортсменки, а от себя добавляет: «Не слушайте моченосцев. Езжайте и побеждайте!».

Подписчики Собчак по-разному отреагировали на запись потенциального кандидата в президенты. «Думаю если они поедут и победят, медали им все равно не дадут! Придумают опять какой-то повод!», «А зачем нашим спортсменам ехать выступать под нейтральным флагом, если они уже вчера автоматически стали победителями олимпийских игр, автоматом заняли первые места во всех категориях и зимних дисциплин. Все остальные страны, участвующие в этих „игрищах“, будут лишь вторыми и третьими)», «Наши чиновники и пальцем не пошевелили, чтобы изменить ситуацию, а спортсмены теперь должны расхлебывать. Для спортсменов это их жизнь. Олимпиада — это цель их многолетних каждодневных тренировок, и будет очень обидно если из-за политики наши спортсмены откажутся», — пишут пользователи.

Глава Олимпийского комитета страны Александр Жуков считает, что исполком МОК во главе с Томасом Бахом принял важное решение, которое максимально учитывает интересы спортсменов и содержит в себе положительные и отрицательные стороны, пишет «Национальная служба новостей». Жуков подчеркнул, что не было найдено подтверждения существования в России госсистемы поддержки употребления спортсменами допинга. При этом Григорий Родченков, возглавлявший несколько лет назад Московскую антидопинговую лабораторию, мошенничал с тестами спортсменов. Вместе с тем, пишет RT, Жуков уточнил, что в последний день Игр все ограничения с команды спортсменов России и с ОКР снимут. «На церемонии закрытия Олимпиады отечественные атлеты пройдут под российским флагом», — добавил Жуков.

5 декабря исполком МОК отстранил сборную России от участия в Зимних Олимпийских играх, которые в 2018 году пройдут в Пхенчхане. Еще раньше МОК отобрал у российских спортсменов 11 медалей, завоеванных на Олимпиаде в Сочи, в результате чего РФ потеряла первое место в неофициальном общекомандном зачете Игр-2014, напоминает «Федеральное агентство новостей».