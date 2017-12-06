18:15 06 декабря 2017 0

Чтобы отнести тело через дорогу, больнице надо было заплатить 1,5 тысячи рублей Фото: depositphotos.com © URA.RU

Министр здравоохранения РФ Вероника Скворцова пообещала жестким образом разобраться с ситуацией с больницей в Алапаевске, где труп пациента бросили гнить под лестницей. О диком случае, который произошел в Свердловской области, министру доложили во время правительственного часа.

«Обещаю вам самым жестким образом с этой ситуацией разобраться. И присутствует Михаил Альбертович (Мурашко — глава Росздравнадзора), считайте, что я даю поручение разобраться, мы вам доложим», — приводит слова Вероники Скворцовой РИА «Новости».

Ранее «URA.RU» сообщало о том, что в больницу Алапаевска поступил житель поселка Егоршино с инсультом. Причем привез в больницу больного его друг, так как скорая помощь, со слов мужчины, отказалась ехать за ним в отдаленный поселок. Спустя четыре дня Виктор Х. скончался. Из-за того, что в Алапаевске, чтобы перенести труп через дорогу из больницы в морг, в больнице берут полторы тысячи рублей, а родственников умершего об этом не предупредили, тело скончавшегося пациента бросили на два дня гнить под лестницей. В тепле тело так разложилось, что мужчину пришлось хоронить в закрытом гробу.

В артемовской компании «Ритуал-сервис», которая обслуживает Алапаевск, сообщили, что в больнице такие случаи не редкость. Между тем в свердловском минздраве заявили, что тело хранилось по правилам, а родственники с жалобой к ним не обращались. Тем временем СКР уже проводит свою проверку по факту инцидента.