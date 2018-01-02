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02 января 2018
01 января 2018
Главные новости Москвы
01:43  02 января 2018 0

Эксперты рассказали об эффективных способах ускорения работы iPhone

Клипарт., айфон, iphone, эппл, apple
Владельцы гаджетов сначала должны убедиться, попадает ли их устройство под программу «принудительного замедления»Фото: Александр Мамаев © URA.RU

Эксперты выяснили, как можно эффективно повысить производительность определенных моделей iPhone, и составили способы различных комбинаций для улучшения работы гаджетов продукции Apple.

Для начала нужно убедиться в том, что устройство попадает под программу «принудительного замедления». Это касается таких моделей как iPhone 6, 6 Plus, 6s, 6s Plus, SE, 7 и 7 Plus. В этом случае, эксперты советуют проверить смартфон на уровень изношенности аккумулятора. Помимо этого, для ускорения работы гаджета можно создать резервную копию, сбросить iPhone до заводских настроек, а потом установить копию обратно, передает «Федеральное агентство новостей».

Также рекомендует снизить энергопотребление, отключив живые обои, эффект параллакс и виджеты, так как эти функции относятся к категории потенциально ресурсоемких настроек.

Напомним, ранее на компанию Apple подали в суд из-за умышленного замедления старых моделей iPhone. Корпорация подтвердила, что специально занижает скорость работы процессоров. Вскоре после этого в компании пообещали никогда не замедлять работу старых моделей.

Александр Черноскутов
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