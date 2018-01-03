02:07 03 января 2018 0

Гибель российского лайнера А321 над Синаем стала последней катастрофой в истории гражданской авиации, когда погибли больше 100 человек Фото: Википедия

С точки зрения безопасности коммерческих пассажирских авиаперевозок минувший 2017 год поставил абсолютный исторический рекорд. В 10 авиационных происшествиях в прошлом году погибло всего 44 человека. Последний раз столь низкий показатель фиксировался в 1946 году.

Как сообщает портал Aviation Safety Network, таким образом смертельным для пассажиров оказывался лишь один рейс из 7 360 000. Расчеты производились, принимая во внимание, что мировой воздушный трафик составил в 2017 году порядка 36 800 000 рейсов.

По данным на 31 декабря, мировая коммерческая авиация установила еще несколько рекордов безопасности. Так, крушение российского авиалайнера над Синаем 31 октября 2015 года стало последней катастрофой гражданского воздушного судна, при которой число погибших превысило 100 человек. Таким образом крупные авиакатастрофы не происходили в течение более 792 дней. Кроме того, в течение 398 дней не было и фатальных аварий с участием пассажирских лайнеров: последней катастрофой стало крушение лайнера Avro RJ85 авиакомпании LaMia близ Медельина в Колумбии.

Отметим, статистика, на которую опирались эксперты Aviation Safety Network, учитывает лишь гражданские воздушные суда, сертифицированные для перевозки 14 и более пассажиров. Именно поэтому не были упомянуты такие крупные авиапроисшествия, как крушение самолета Y-8 °F в Мьянме 7 июня 2017 года, когда погибли 122 человека (воздушное судно выло зарегистрировано как транспортное) или катастрофа российского Ту-154 в Сочи 25 декабря 2016 года, жертвами которой стали 92 человека (борт принадлежал российскому Минобороны и, соответственно, не мог выполнять коммерческих перевозок). Кроме того, не учитывались и авиапроисшествия с участием воздушных судов малой авиации.