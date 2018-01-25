О создании «Великой церкви обожествления информации» объявили в Челябинске. Религиозная организация планирует объединить всех, кто недоволен цензурой и пропагандой в государственных СМИ.
Управление Минюста по Челябинской области уже уведомили о начале деятельности религиозного объединения. Идеолог проекта Александр Беляев написал в соцсетях, что изначально предполагалось создать молодежное объединение, однако «государство сделало все со своей стороны, чтобы ужесточить и усложнить процедуру его регистрации». Поэтому было решено создать религиозную группу.
С момента уведомления Минюста организация получит право вести миссионерскую деятельность, проводить богослужения и проповедовать свои взгляды. Религиозная организация планирует «объединить под собой всех людей, недовольных цензурой и пропагандой в государственных СМИ». По словам Беляева, новый проект направлен на повышение уровня информационной грамотности среди молодежи. «Пропаганды в нашей жизни стало так много, что разобрать, где тобой манипулируют, а где беспристрастно и независимо высказывают информацию, стало практически нереально», — цитирует Беляева «Росбалт».
Как обещают организаторы, новая церковь будет аполитична. Участники не станут выступать за ту или иную партию, не будут агитировать за кандидатов на предстоящих выборах, станут максимально непредвзято предоставлять информацию.
Как писало «URA.RU», сотрудники ФСБ в октябре 2017 года арестовали несколько жителей Челябинской области, которых подозревают в создании религиозной секты «Орда». Обвиняемые во время проведения религиозных обрядов с местной жительницей причинили тяжкий вред ее здоровью, который выразился в психическом расстройстве.