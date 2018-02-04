{{userService.getUserParam('notifications_count')}} {{ userService.getUserParam('notifications_count')+1 }}
Выйти
Войти
Новости приходят чаще, чем вам хотелось бы, а поводы не интересны?
настроить уведомления
URA.RU готово сообщать вам новости, на каком бы сайте вы ни находились
подписаться на уведомления
у вас {{ userService.getUserParam('notifications_count') }} новых уведомления
Вы не зарегистрированы. Войдите в свой профиль, чтобы использовать уведомления в полную силу
Редактировать подписки
Редактирование подписок
Комментарии
Авторы
Сюжеты
отписаться
отписаться
отписаться
{{userService.settingsPanel.errors.form}}
{{userService.settingsPanel.errors.name}}
{{userService.settingsPanel.errors.new_password}}
URA.RU готово сообщать вам новости, на каком бы сайте вы ни находились
Экстренная посадка самолета «Аэрофлота» через два часа после вылета
Подписаться
Не подписываться
Москва
прогноз на 7 дней
Доллар 56,04
Динамика за 2 недели
Евро 70,10
Динамика за 2 недели
Подпишись на URA.RU:
Чтобы подписаться на рассылку, укажите свой e-mail
{{userService.email_subscribe.errors.email}}
{{userService.email_subscribe.msg}}
05 февраля 2018
04 февраля 2018
Главные новости Москвы
20:58  04 февраля 2018 6

В Волгоградской области детей в честь 75-летия Сталинградской битвы поставили на колени в снег. ФОТО

Детей в честь праздника поставили на колениФото: группа «Команда Михайловки» во «ВКонтакте»

В городе Михайловка Волгоградской области воспитанников детского сада «Лукоморье» поставили на колени в снег в честь 75-летия победы в Сталинградской битве. Позже публикация со снимком неоднозначного флешмоба была удалена с сайта администрации города.

Удаленный материал сохранился в кэше Google, но фотографии со стоящими на коленях детьми в нем нет, уточняет «Дождь». Снимок также был удален и из сообщества «Команда Михайловки» во «ВКонтакте». Пользователи вновь пытались запостить фото, однако на момент публикации материала снимок вновь был удален со стены сообщества.

Детский омбудсмен в Волгоградской области Нина Болдырева заявила, что из-за данной фотографии в Михайловке проведут проверку, писало «Эхо Москвы». Однако позже Болдырева в разговоре с «Интерфаксом» опровергла собственные слова о проверке, сообщив, что не видит в снимке и флешмобе «ничего предосудительного». «Я никому не сообщала, что планирую проводить проверку, и не планирую ее», — подчеркнула уполномоченный по правам ребенка.

Валерия Романова
© Служба новостей «URA.RU»
Версия для печати {{item.comments_count}} {{ item.type=='news' ? 'Новость' : 'Статья' }} из сюжета: {{ item.story.title }}

{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
прочитать статью полностью
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Ссылки по теме
из сюжета
{{item.story_prev.date}}
ПРЕДЫДУЩАЯ НОВОСТЬ СЮЖЕТА
{{item.story_next.date}}
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ СЮЖЕТА
Система Orphus
Загрузка...
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Ссылки по теме
другие новости сюжета
{{item_print.story_prev.date}}
{{item_print.story_next.date}}
Разрешить уведомления Подписаться на рассылку Присоединиться к Telegram Уведомления во Вконтакте
Сегодня в СМИ
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров