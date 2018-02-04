В городе Михайловка Волгоградской области воспитанников детского сада «Лукоморье» поставили на колени в снег в честь 75-летия победы в Сталинградской битве. Позже публикация со снимком неоднозначного флешмоба была удалена с сайта администрации города.
Удаленный материал сохранился в кэше Google, но фотографии со стоящими на коленях детьми в нем нет, уточняет «Дождь». Снимок также был удален и из сообщества «Команда Михайловки» во «ВКонтакте». Пользователи вновь пытались запостить фото, однако на момент публикации материала снимок вновь был удален со стены сообщества.
Детский омбудсмен в Волгоградской области Нина Болдырева заявила, что из-за данной фотографии в Михайловке проведут проверку, писало «Эхо Москвы». Однако позже Болдырева в разговоре с «Интерфаксом» опровергла собственные слова о проверке, сообщив, что не видит в снимке и флешмобе «ничего предосудительного». «Я никому не сообщала, что планирую проводить проверку, и не планирую ее», — подчеркнула уполномоченный по правам ребенка.