20:22 15 февраля 2018 7

Решетников предложил власти работать максимально открыто Фото: Анастасия Яковлева © URA.RU

На сессии «Будущее государственного управления» инвестиционного форума в Сочи предложили сообщать каждому человеку, сколько государство на него потратило или выделило денег — на здравоохранение, образование, административное обслуживание, безопасность. С такой инициативой выступил губернатор Пермского края Максим Решетников.

Предложение вызвало неоднозначную реакцию. Министр труда Максим Топилин выступил против. «Я не знаю, какую реакцию он хочет получить в ответ. Чтобы люди спросили: и где эти деньги?» — прокомментировал он. Министр открытого правительства Михаил Абызов тоже высказался. «Это политический выбор и ответственность, пойти на такое», — приводит слова чиновника корреспондент «URA.RU», присутствующий на форуме.

При этом источник агентства сообщает, что ранее Максим Решетников познакомил Михаила Абызова со своей идеей. Министр счел ее удачной и предложил губернатору рассказать о ней на форуме.

Ранее на Российском инвестиционном форуме, который проходит 15—16 февраля в Сочи, вице-премьер правительства Ольга Голодец заявила об увеличении уровня пенсий в стране. По ее словам, они составят порядка 25 тысяч рублей, писала «Национальная служба новостей». Также на мероприятии, по информации «URA.RU», глава Центра стратегических разработок Алексей Кудрин заявил о грядущем сокращении чиновников.