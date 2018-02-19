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19 февраля 2018
Главные новости Москвы
17:27  19 февраля 2018 15

Лайк за миллион. СМИ посчитали, сколько денег потратил кандидат Грудинин на покупку ботов в соцсетях

Заседание ВЦИК. Москва, грудинин павел, удостоверение кандидата
Кандидат в президентыФото: Владимир Андреев © URA.RU
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Кандидат от КПРФ Павел Грудинин направил на покупку пабликов, лайков и накрутку просмотров агитационных роликов миллионы рублей. Независимые эксперты считают, что деньги были потрачены впустую.

В последнее время во «ВКонтакте» появилось 400 тысяч новостей и комментариев с упоминанием Грудинина. А на «Ютубе» уже крутится около 15 тысяч роликов, связанных с «красным аграрием», пишет Life.ru. На раскрутку кандидата от КПРФ потрачены миллионы, но продвижением занимаются случайные люди или профаны, что приводит к курьезам. Популярные теги, которые сейчас раскручивает в социальных сетях команда Грудинина, называются #янавыборыникогданеходил и #вэтотразпойдузаГрудининаголосовать. Комментарии с таким текстом были опубликованы во «ВКонтакте» несколько тысяч раз.

Самая крупная прогрудининская группа ещё полгода назад называлась «Новости ЧП Санкт-Петербург», на нее было подписано почти 400 тысяч человек. Всего же по подсчётам издания в действующих прогрудининских сообществах состоит чуть больше 600 тысяч человек. «Им просто втюхали неликвидные паблики за огромные деньги. Большинство подписчиков там оказалось „мертвыми душами“, которые их не посещали», — поясняет изданию СММ-эксперт Сергей.

Однако, количество однотипных комментариев так велико, что в сторонних пабликах людей это начинает раздражать. Уже даже появляются мемы на эту тему.

Наталья Михалева
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