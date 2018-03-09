Миллиардер Олег Дерипаска опубликовал в американском издании The Daily Caller разоблачение «русской темы» в политике США, сравнив нынешнюю ситуацию в этой сфере с той, что была показана в известном фильме Барри Левинсона «Хвост виляет собакой» 1997 года.
По мнению Дерипаски, на «русской теме» спекулирует относительно небольшая группа людей — «невидимое правительство» или «нечестивый союз коррумпированного бизнеса и коррумпированных политиков». «Их мотивация в превращении неудобной реальности в желаемую — это власть и военно-промышленные коммерческие интересы», — отмечает бизнесмен.
Основная задача этой группы (с которой, как отметил Дерипаска, он знаком лично) — «нам не нужно, чтобы это оказалось правдой, нам нужно просто отвлечь их».
«Когда вы должны миру 18 $ трлн, единственный способ заставить их „заплатить 2% за оборону“ — это изобрести пугало», — отмечает бизнесмен, описывая свои впечатления от февральской Мюнхенской конференции по безопасности, и цитирует Льва Толстого: «Нет войны, которая не была бы порождена правительством, только правительством, без учета интересов народа».
Главными спонсорами раздувания скандалов с «русской темой» Дерипаска называет «группу миллиардеров из Кремниевой долины» и Джорджа Сороса, ссылаясь на расследование компании Fusion GPS. Подводя итог своим размышлениям, Дерипаска заключает, что подобные спекулятивные выдуманные сюжеты (вроде вмешательства России во внутренние дела различных стран) «препятствуют совместным международным усилиям по решению самых насущных, реальных мировых вопросов, таким как здравоохранение, изменение климата и будущее энергетики», пишет РБК.