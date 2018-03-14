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14 марта 2018
13 марта 2018
Главные новости Свердловской области
11:57  14 марта 2018 3

УФАС запретило говорить о резком росте цен на аренду жилья в Екатеринбурге

Екатеринбург готовится к ЧМ-2018, екатеринбург, вид города, городской пруд, вид сверху
УФАС увидело признаки сговора арендодателей в заявлении ЗыряновойФото: Марина Молдавская © URA.RU

Управление ФАС по Свердловской области вынесло предостережение президенту Уральской палаты недвижимости Ирине Зыряновой из-за ее публичного заявления по грядущему повышению цен на аренду жилья в Екатеринбурге. Как пояснили «URA.RU» в пресс-службе УФАС, впредь Зыряновой «необходимо не высказываться подобным образом».

Из сообщения ФАС известно, что речь идет о заявлении Зыряновой, опубликованном опубликовано 8 декабря 2017 года на официальном сайте «РБК деловое информационное пространство». В статье «Квартиры в Екатеринбурге подорожают в 2 раза» говорилось, что цены на аренду жилья в Екатеринбурге в 2018 году вырастут на 10-20%.

«Такое заявление свидетельствует о признаках согласованных действий арендодателей (хозяйствующих субъектов), направленных на повышение цен, что соответствует интересам всех арендодателей и может повлечь ограничение конкуренции среди них, а также может привести к нарушению федерального закона „О защите конкуренции“», — сообщили в пресс-службе УФАС.

Оперативно получить комментарий у Ирины Зыряновой не удалось — на звонки журналиста «URA.RU» на рабочий телефон она не ответила.

Сергей Дианов
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