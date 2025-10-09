Кошку, в пасти которой дети взорвали петарду, прооперировали

В Комсомольске-на-Амуре (Хабаровский край) прооперировали кошку, в пасти которой дети подожгли петарду. Об этом сообщили в городском АНО «Преданное сердце».
«Друзья, мы знаем, что вы переживаете за Марусю! Марусю прооперировали, из наркоза вышла хорошо, главное ест, пьет», — говорится в публикации на странице «ВКонтакте». Сейчас зоозащитники ищут кошке новый дом.
После того, как информация о произошедшем распространилась в сети, зоозащитники собирали 40 тысяч рублей на лечение Маруси. Сейчас полиция ищет детей, издевавшихся над животным.
