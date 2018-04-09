12:30 09 апреля 2018 0

Спортсмены слева направо: Евгений Коробейников, Алиса Шарафутдинова, Наталья Терентьева (тренер), Валерий Зайков Фото: спортивный клуб «Конас»

Призер чемпионата мира в дисциплине пара-каратэ 2016 года, сопредседатель челябинского регионального отделения Общероссийского народного фронта (ОНФ) Евгений Коробейников стал чемпионом России среди спортсменов с повреждением опорно-двигательного аппарата (ПОДА). Всероссийский отборочный турнир (WKF) по этой дисциплине прошел в России впервые.

Мероприятие состоялось 7 апреля в физкультурно-оздоровительном центре «Триумф», расположенном в городе Клин Московской области. Коробейников рассказал в интервью «URA.RU», что в турнире приняли участие более 40 спортсменов с ограниченными возможностями здоровья из девяти городов, в числе которых и Челябинск. Турнир определил кандидатов в национальную сборную для участия в чемпионате Европы по пара-каратэ в рамках 53-го чемпионата Европы по каратэ, который пройдет в Сербии с 10 по 13 мая 2018 года.

«В первую очередь хочу сказать спасибо нашему тренеру, Наталье Терентьевой, за высокое качество тренировок, самоотдачу и бесценный опыт, которым она с нами делится. Пара-каратэ довольно новый вид спорта, и, в большинстве своем, мы являемся первооткрывателями, пионерами», — пояснил «URA.RU» Коробейников. Также спортсмен поблагодарил за поддержку в развитии пара-каратэ начальника управления по физической культуре, спорту и туризму администрации города Евгения Иванова, который помог в осуществлении поездки.

Чемпион России рассказал, что занимался каратэ с детства, пока не получил травму. Со словами «бывших каратистов не бывает» его позвали в пара-каратэ — дисциплину для людей практически со всеми категориями инвалидности. «Тренировки всегда проходят интересно. Но, конечно, есть и свои сложности, например, с финансированием и инвентарем», — рассказал Коробейников. Перед ЧЕ спортсмен тренируется ежедневно. По его словам, очень чувствуется поддержка от vинистерства спорта и правительства области. В скором времени, как надеется Коробейников, появится помощь и на федеральном уровне, когда завершатся все технические моменты оформления пара-каратэ в реестр олимпийских видов спорта.

Ранее «URA.RU» сообщало, что Коробейников завоевал бронзовую медаль на чемпионате мира по пара-каратэ среди спортсменов категории ПОДА. Тогда фракция «Единой России» городской думы Челябинска решила премировать спортсмена-колясочника, вручив ему благодарность и премию.