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Главные новости Свердловской области
07:53  02 мая 2018 0

На Урале в перевернувшейся иномарке погибли три человека. ФОТО

Водитель не справился с управлением и машина вылетела на обочинуФото: УГИБДД по Свердловской области

В ночь на 2 мая под Нижним Тагилом вылетел на обочину и разбился автомобиль. Три человек — водитель и пассажиры, — погибли. Ни один из них, как сообщили «URA.RU» в ГИБДД, не был пристегнут ремнем безопаности.

ДТП произошло на 167 километре трассы Екатеринбург — Серов. Двигаясь со стороны поселка Горноуральский водитель автомобиля «Тойота Аккорд» не справился с управлением и вылетел с проезжей части, где машина несколько раз перевернулась. Водитель и две его пассажирки получили многочисленные травмы, от которых скончались на месте, сообщает пресс-служба УГИБДД по Свердловской области

Отмечается, что водитель с 15-летним стажем вождения ранее привлекался к административной ответственности за игнорирование ремней безопасности. Не стала исключением и последняя его поездка. Как подчеркнули в ГИБДД, использование ремней безопасности позволяет значительно снизить тяжесть последствий, в том числе и избежать гибели людей.

Фото: УГИБДД по Свердловской области
Фото: УГИБДД по Свердловской области

Игорь Чукреев
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