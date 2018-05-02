07:53 02 мая 2018 0

Водитель не справился с управлением и машина вылетела на обочину Фото: УГИБДД по Свердловской области

В ночь на 2 мая под Нижним Тагилом вылетел на обочину и разбился автомобиль. Три человек — водитель и пассажиры, — погибли. Ни один из них, как сообщили «URA.RU» в ГИБДД, не был пристегнут ремнем безопаности.

ДТП произошло на 167 километре трассы Екатеринбург — Серов. Двигаясь со стороны поселка Горноуральский водитель автомобиля «Тойота Аккорд» не справился с управлением и вылетел с проезжей части, где машина несколько раз перевернулась. Водитель и две его пассажирки получили многочисленные травмы, от которых скончались на месте, сообщает пресс-служба УГИБДД по Свердловской области

Отмечается, что водитель с 15-летним стажем вождения ранее привлекался к административной ответственности за игнорирование ремней безопасности. Не стала исключением и последняя его поездка. Как подчеркнули в ГИБДД, использование ремней безопасности позволяет значительно снизить тяжесть последствий, в том числе и избежать гибели людей.

Фото: УГИБДД по Свердловской области