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04 мая 2018
03 мая 2018
Главные новости Свердловской области
18:16  04 мая 2018 0

На Урале ходят с зонтиками в квартирах из-за дырявой крыши. ВИДЕО

Дождь, Курара и коммунальные платежи, дождь, капли, зонтики
В Алапаевске принято ходить под зонтом и на улице, и домаФото: Александр Мамаев © URA.RU

Видеозапись, сделанная в квартире в Алапаевске Свердловской области, появилась в Сети. На записи хорошо видно, что с потолка квартиры бежит вода, а жильцы, перемещаясь по дому, вынуждены прятаться под зонтом.

В группе «Alapaevsk News» пишут: «Не первый год жители дома 1 А, по улице Московская, города. Алапаевска спасаются от потопа с крыши с помощью зонтиков! Жильцы квартир ежемесячно платят 850 рублей за капитальный ремонт, а крыша уже который год бежит. В квартирах, где водой затопило квартиры живут малолетние дети, куда им спрятаться от потопа в своей собственной квартире?!»

Сообщается, что пятиэтажный дом с дырявой крышей обслуживается «Городской управляющей компанией», представители которой на вызовы о ЧП не реагируют. Редакция «URA.RU» не смогла дозвониться до управляющей компании — трубку телефона никто не берет.

Александр Лукманов
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