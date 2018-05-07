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Главные новости Челябинской области
10:56  07 мая 2018 0

На Южном Урале за сутки сгорело больше 500 гектаров леса

Лесные пожары. Учения МЧС. Челябинск, лесной пожар
За прошедшие сутки в регионе зафиксировали 33 лесных пожараФото: Вадим Ахметов © URA.RU

За прошедшие сутки на территории Челябинской области пожарные ликвидировали 33 очага возгорания на площади 509,4 га. Было зафиксировано три крупных пожара: один в Верхнеуральском лесничестве — 150 га и два в Шершневском — 44,7 га и 51,6 га. Об этом сообщает пресс-служба главного управления лесами региона.

Всего на территории Южного Урала специалисты зафиксировали десять пожаров в Шершневском лесничестве — горело 158,4 га; восемь в Кунашакском — 79 га; по три в Аргаяшском —38,6 га и Увельском — 16,7 га; по два в Карталинском 22,9 га; в Каслинском — 9,7 га и Миасском —17 га. По одному пожару было в Верхнеуральском лесничестве — 150 га, в Красноармейском — 12 га и в Октябрьском — 5,1 га. За это время на тушении был задействован 321 человек и 131 единица техники.

С начала пожароопасного сезона на утро 7 мая специалисты ликвидировали 132 пожара на площади 2797,36 га. К этим работам привлекались 1273 человека и 480 единиц техники. Отметим, с 28 апреля на территории Челябинской области решением главы региона Бориса Дубровского введен особый противопожарный режим, в Октябрьском районе с 29 апреля объявлен режим повышенной готовности, а в Красноармейском районе с 5 мая — режим чрезвычайной ситуации.

Иван Шестак
© Служба новостей «URA.RU»
Альбина Золотухина
© Служба новостей «URA.RU»
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