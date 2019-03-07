На Урале наказаны сотрудники МЧС, не увидевшие нарушений пожарной безопасности в торговых центрах

По требованию прокуратуры привлечены к ответственности сотрудники МЧС города Камышлова в Свердловской области, которые халатно провели обследование местных торговых центров, проводившееся после пожара в кемеровском ТРЦ «Зимняя вишня».
«По результатам обследований зданий ТЦ „Московский“, ТЦ „Заря“ и ТЦ „Остров сокровищ“ должностными лицами отдела ГПН подготовлены справки с выявленными нарушениями требований пожарной безопасности и направлены в органы прокуратуры. Вместе с тем перечень нарушений являлся неполным. По итогам служебной проверки должностные лица, совершившие дисциплинарный проступок, привлечены к ответственности», — сказано в ответе ГУ МЧС по Свердловской области правозащитнику Василию Рыбакову, обнаружившему нарушения. В ходе проверки не удалось установить, имели ли сотрудники госпожнадзора какую-то личную заинтересованность или оказались просто невнимательными.
Ранее «URA.RU» сообщало, что после пожара в «Зимней вишне» в Камышлове были закрыты три ТЦ. Однако вскоре прокуратура отозвала иск, так как из МЧС в надзорный орган сообщили об устранении всех нарушений. В действительности сотрудники госпожнадзора ввели прокуратуру в заблуждение. В итоге 15 января произошел пожар в ТЦ «Заря».