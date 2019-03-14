СМИ сообщили о планах правительства на Матвиенко

Спикера Совета Федерации Валентину Матвиенко планируют выдвинуть в сенаторы. В число кандидатов ее хочет включить врио губернатора Санкт-Петербурга Александр Беглов.
«Александр Беглов планирует включить Валентину Матвиенко в тройку кандидатов в сенаторы от Санкт-Петербурга», — сообщает РБК. Источники информагентства подтвердили, что выдвижение Матвиенко в сенаторы обсуждается.
Матвиенко делегировал в верхнюю парламентскую палату бывший губернатор Санкт-Петербурга Георгий Полтавченко — в 2011 и 2014 годах. После наделения полномочиями сенатора Матвиенко должна переутвердиться в должности спикера Совфеда. Ее невыдвижение означало бы то, что российское руководство планирует сменить спикера верхней палаты. Но, по словам собеседника РБК, близкого к администрации президента, заменять Матвиенко не планируют.