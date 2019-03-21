Единственным министром правительства, с которым врио губернатора Челябинской области Алексей Текслер обсудил ситуацию в его ведомстве, стал глава минфина Андрей Пшеницын. Главный финансист области попал к главе региона раньше вице-губернаторов, сообщил источник «URA.RU».
«Пшеницын, который считается профессионалом в своей сфере и никогда не был причастен к политическим вопросам и интригам, уже побывал на беседе с Текслером. А вот встреча со считавшимся правой рукой Бориса Дубровского (экс-глава региона — прим. ред.) вице-губернатором Евгением Тефтелевым запланирована только на следующей неделе», — заметил собеседник.
Как сообщало ранее агентство, сейчас высшие чиновники Челябинской области работают в экстремальном режиме. Рабочий день вице-губернаторов, министров и начальников главных управлений правительства заканчивается в девять вечера. Заместители министров временно лишены права подписи, а причастный к картельному сговору Дубровского глава министерства дорожного строительства Дмитрий Микулик уволен в связи с утратой доверия. Уже в пятницу Алексей Текслер запланировал осмотр Челябинска.
Прежний губернатор Борис Дубровский 19 марта досрочно ушел в отставку, а президент Владимир Путин назначил и. о. главы региона первого замминистра энергетики РФ Алексея Текслера. На следующий день Текслера представил полпред Николай Цуканов. После этого все высшие чиновники прежней команды (за исключением уволенного Микулика) получили статус «исполняющих обязанности».