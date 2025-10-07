Российские ПВО за сутки уничтожили больше четырехсот украинских БПЛА

МО РФ: средства ПВО сбили 416 дронов ВСУ над российскими регионами
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Срочная новость
Срочная новость Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Средства ПВО за последние сутки сбили 416 украинских беспилотников самолетного типа. Об этом рассказали в Минобороны России.

Кроме того, по данным военного ведомства, за прошедшие сутки во фронтовой зоне ВСУ потеряли свыше 1355 солдат. Также ВС РФ нанесли удары по энергетической и транспортной инфраструктуре Украины.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Будьте в числе первых, кто узнает все самые важные новости России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам канала URA.RU в главном мессенджере России - MAX. Подписаться на URA.RU.

Каждый день — только самое важное. Читайте дайджест главных событий России и мира от URA.RU, чтобы оставаться в курсе. Подпишись!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Средства ПВО за последние сутки сбили 416 украинских беспилотников самолетного типа. Об этом рассказали в Минобороны России. Кроме того, по данным военного ведомства, за прошедшие сутки во фронтовой зоне ВСУ потеряли свыше 1355 солдат. Также ВС РФ нанесли удары по энергетической и транспортной инфраструктуре Украины.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...