Российские ПВО за сутки уничтожили больше четырехсот украинских БПЛА

Средства ПВО за последние сутки сбили 416 украинских беспилотников самолетного типа. Об этом рассказали в Минобороны России.
Кроме того, по данным военного ведомства, за прошедшие сутки во фронтовой зоне ВСУ потеряли свыше 1355 солдат. Также ВС РФ нанесли удары по энергетической и транспортной инфраструктуре Украины.
