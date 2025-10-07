Президент Азербайджана Алиев поздравил Путина с днем рождения

Срочная новость
Азербайджанский лидер Ильхам Алиев поздравил главу российского государства Владимира Путина с днем рождения. Об это сообщили в пресс-службе президента Азербайджана.
Сообщается, что Алиев позвонил Путину по телефону. В ходе беседы президенты двух стран обсудили развитие двусторонних отношений Москвы и Баку.
