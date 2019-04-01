Наташа Королева, которую не пускают на Украину, обратилась к Зеленскому

Певица предположила, что секрет шоумена кроется в его имени Наташа Королева, Instagram

Российская певица украинского происхождения Наташа Королева обратилась с поздравлениями к шоумену Владимиру Зеленскому, прошедшему во второй тур президентских выборов на Украине. Артистка предположила, что добиться таких успехов комику помогло его имя.

«Молодец. Поздравляю. Все Вовы талантливые. Видимо, имя способствует», — заявила Королева в беседе с РИА «Новости». Однако артистка отметила, что Зеленскому еще рано праздновать победу. «Это пока только первый тур», — подчеркнула Королева.

Ранее Королева рассказала о том, что спецслужбы Украины закрыли ей въезд в страну. Такое решение СБУ якобы приняла после того, как признала песню Королевой «Маленькая страна» экстремистской. Музыкант Сергей Шнуров нецензурным стихотворением высмеял действия украинских силовиков, напоминает «Национальная служба новостей».

Президентские выборы на Украине тем временем продолжатся во втором туре. На голосовании, которое состоялось 31 марта, ни один из кандидатов не набрал необходимого количества голосов. На данный момент в президентской гонке лидирует Зеленский. Конкуренцию ему составит действующий глава государства Петр Порошенко.