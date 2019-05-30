Сразу два губернатора вслед за Носовым захотели упростить полеты до Екатеринбурга

Александр Бурков направил обращение в свердловский Минтранс Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

В министерство транспорта и связи Свердловской области поступили обращения от губернаторов Омской и Новосибирской областей Александра Буркова и Андрея Травникова, которые предложили поддержать прямые авиарейсы между Екатеринбургом и двумя областными центрами. Об этом на встрече с журналистами заявил глава регионального министерства Василий Старков.

По словам Старкова, организацией маршрутов авиасообщения занимается Росавиация. При этом Свердловская область участвует в федеральной программе по развитию региональной авиации — она предусматривает выделение средств из бюджета на поддержку маршрутов между городами. «К нам поступили обращения от глав Омской и Новосибирской областей с предложением по совместной поддержке прямых авиарейсов на межрегиональных маршрутах», — отметил Старков.

Министр добавил, что из таких обращений будет составляться рейтинг — в зависимости от заинтересованности того или иного субъекта. Также будет определено, «кто в каком объеме организует поддержку маршрута».

Ранее при поддержке нынешнего губернатора Магаданской области, бывшего мэра Нижнего Тагила Сергея Носова был открыт новый авиарейс Магадан — Екатеринбург. Можно сказать, что Бурков, который ранее возглавлял свердловское отделение «Справедливой России», в этом плане последовал примеру Носова. Причем оба политика уже «переманили» многих уральцев в свои регионы.