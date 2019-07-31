Россиянка с помощью клюшки изгнала бесов из сына, а затем бросила его

Женщина избила сына хоккейной клюшкой
В Нижнем Новгороде мать избила 12-летнего сына хоккейной клюшкой в гостиничном номере. После этого женщина сбежала, оставив ребенка в отеле, передает портал Baza.
По некоторым данным, с помощью спортинвентаря мать пыталась «изгнать бесов» из сына. Чтобы ребенок не кричал, женщина давала ребенку успокоительное и обезболивающее.
Мальчика, который спрятался в углу гостиничного номера, нашли работники отеля. Ребенок сидел в номере без еды и воды, на его теле нашли синяки. Мальчик признался, что избила его мама: «Она повторяла, что изгоняет из меня бесов». Позже полиция задержала женщину.