Россиянка с помощью клюшки изгнала бесов из сына, а затем бросила его

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Хоккей. Югра-Нефтехимик. Ханты-Мансийск., клюшки, хоккей
Женщина избила сына хоккейной клюшкойФото: Александр Елизаров © URA.RU

В Нижнем Новгороде мать избила 12-летнего сына хоккейной клюшкой в гостиничном номере. После этого женщина сбежала, оставив ребенка в отеле, передает портал Baza.

По некоторым данным, с помощью спортинвентаря мать пыталась «изгнать бесов» из сына. Чтобы ребенок не кричал, женщина давала ребенку успокоительное и обезболивающее.

Мальчика, который спрятался в углу гостиничного номера, нашли работники отеля. Ребенок сидел в номере без еды и воды, на его теле нашли синяки. Мальчик признался, что избила его мама: «Она повторяла, что изгоняет из меня бесов». Позже полиция задержала женщину.

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