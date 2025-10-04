Средства ПВО отразили налет дронов ВСУ на Белгородскую область

Над Белгородской областью сбиты 29 беспилотников
Российские средства ПВО за три часа отразили массированную атаку беспилотных летательных аппаратов над территорией Белгородской области, уничтожив 29 украинских БПЛА.
Об этом сообщили в Министерстве обороны РФ, подчеркнув высокую интенсивность атак. Информация о возможных разрушениях на земле уточняется.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Будьте в числе первых, кто узнает все самые важные новости России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам канала URA.RU в главном мессенджере России - MAX. Подписаться на URA.RU.
Каждый день — только самое важное. Читайте дайджест главных событий России и мира от URA.RU, чтобы оставаться в курсе. Подпишись!