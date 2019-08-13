Челябинский губернатор задумался о введении новой должности в правительстве

Алексей Текслер заявил, что вопросы по делам молодежи пора вывести на новый уровень Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

У врио губернатора Челябинской области Алексея Тескслера может появиться заместитель по вопросам молодежной политики. Об этом глава региона заявил 13 августа на встрече с работниками Челябинского тракторного завода (ЧТЗ), сообщили «URA.RU» участники встречи.

Текслер рассказал, что на ЧТЗ по соглашению с руководством предприятия будет организована стажировка для студентов учебных заведений. Из зала прозвучал вопрос о том, кто в правительстве области после увольнения Вадима Бобровского теперь станет отвечать за вопросы молодежной политики. Речь шла о бывшем замминистра образования региона, который отвечал за работу с молодежью и уволился в начале июля.

«Думаю, что надо поработать над созданием отдельного направления на эту тему, — ответил Текслер. — Возможно, на уровне вице-губернатора».

Молодой сотруднице ЧТЗ, задавшей этот вопрос, врио губернатора предложил принять участие в кадровом конкурсе, объявленном Текслером в начале лета.