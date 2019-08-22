В Чечне взорвалась автозаправочная станция. ВИДЕО

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Пожар в деревянном доме по улице 8 марта. Екатеринбург, пламя, огонь, лесной пожар, дерево
Пожар на территории АЗС в Чеченской области привел к взрыву емкости с пропаномФото: Владимир Жабриков © URA.RU

В селе Серноводское Чеченской Республики произошел пожар на территории АЗС, в результате чего взорвалась емкость с пропаном объемом 50 кубометров. Огонь также охватил две близлежащие постройки и один автомобиль.

«По уточненной информации пострадавших нет», — сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Чеченской Республике. Площадь пожара составила 350 квадратных метров. Спасателям удалось ликвидировать возгорание и устранить угрозу перехода огня на жилые дома и объекты экономики.

В настоящее время устанавливаются все обстоятельства происшествия.

Видео: РЕН ТВ

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