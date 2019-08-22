Пожар на территории АЗС в Чеченской области привел к взрыву емкости с пропаном
В селе Серноводское Чеченской Республики произошел пожар на территории АЗС, в результате чего взорвалась емкость с пропаном объемом 50 кубометров. Огонь также охватил две близлежащие постройки и один автомобиль.
«По уточненной информации пострадавших нет», — сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Чеченской Республике. Площадь пожара составила 350 квадратных метров. Спасателям удалось ликвидировать возгорание и устранить угрозу перехода огня на жилые дома и объекты экономики.
В настоящее время устанавливаются все обстоятельства происшествия.
Видео: РЕН ТВ